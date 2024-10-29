Гигантскому крокодилу-людоеду понадобилась помощь людей

В Индии спасли гигантского крокодила, который попал в деревню из-за циклона

В Индии четырехметровому крокодилу-людоеду, который попал на ферму по выращиванию креветок из-за урагана в штате Одиша, понадобилась помощь людей. Об этом пишет The New Indian Express.

Гигантский гребнистый крокодил, весящий около 400 килограммов, оказался на территории фермы в деревне Кхунта после того, как над регионом пронесся циклон «Дана» в пятницу, 25 октября. «Я глазам не мог поверить, когда впервые увидел его. Он такой большой, что смог бы за раз проглотить человека», — рассказал местный житель.

Прибывшим на место специалистам департамента лесного хозяйства понадобилось около семи часов, чтобы изловить рептилию. «Позже мы выпустили его в ближайшую реку Кхола на территории национального парка Бхитарканика. Рептилия не напала на людей и осталась невредима в ходе операции», — рассказал сотрудник заповедника, участвовавший в спасении крокодила.

Гребнистые крокодилы, обитающие в Юго-Восточной Азии, представляют серьезную опасность для людей, поскольку могут плавать в соленой воде и часто подкарауливают жертв в прибрежной морской зоне. Они часто рассматривают людей как потенциальную добычу и поэтому заслужили репутацию людоедов.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака мужчина выжил после нападения крокодила благодаря верному быку. Тот наступил на атаковавшую хозяина рептилию.

