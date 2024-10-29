Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:56, 29 октября 2024Из жизни

Гигантскому крокодилу-людоеду понадобилась помощь людей

В Индии спасли гигантского крокодила, который попал в деревню из-за циклона

Фото: Unsplash

В Индии четырехметровому крокодилу-людоеду, который попал на ферму по выращиванию креветок из-за урагана в штате Одиша, понадобилась помощь людей. Об этом пишет The New Indian Express.

Гигантский гребнистый крокодил, весящий около 400 килограммов, оказался на территории фермы в деревне Кхунта после того, как над регионом пронесся циклон «Дана» в пятницу, 25 октября. «Я глазам не мог поверить, когда впервые увидел его. Он такой большой, что смог бы за раз проглотить человека», — рассказал местный житель.

Прибывшим на место специалистам департамента лесного хозяйства понадобилось около семи часов, чтобы изловить рептилию. «Позже мы выпустили его в ближайшую реку Кхола на территории национального парка Бхитарканика. Рептилия не напала на людей и осталась невредима в ходе операции», — рассказал сотрудник заповедника, участвовавший в спасении крокодила.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Легендарного крокодила, сожравшего 300 человек, так и не смогли поймать. Он мог выжить и продолжить охотиться на людей
Легендарного крокодила, сожравшего 300 человек, так и не смогли поймать.Он мог выжить и продолжить охотиться на людей
21 сентября 2024

Гребнистые крокодилы, обитающие в Юго-Восточной Азии, представляют серьезную опасность для людей, поскольку могут плавать в соленой воде и часто подкарауливают жертв в прибрежной морской зоне. Они часто рассматривают людей как потенциальную добычу и поэтому заслужили репутацию людоедов.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака мужчина выжил после нападения крокодила благодаря верному быку. Тот наступил на атаковавшую хозяина рептилию.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине». Он требует перевода в другую колонию

      Стала известна дата запуска второго «Кондора-ФКА»

      Предсказано падение ставок по депозитам

      ЦБ разрешил банкам оценивать долговую нагрузку россиян сообща

      Москвичка впала в кому после 20 шотов в баре

      В ВСУ рассказали о важности лесополосы для выживания

      Прокуратура оспорила приговор бывшему главному наркологу России за хищения

      Гигантскому крокодилу-людоеду понадобилась помощь людей

      Американская разведка назвала предпочтительный для России и Ирана итог выборов

      Генерал ВСУ рассказал о коррупции в высших военных органах на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше