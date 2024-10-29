Глава МИД Польши высказался о высылке из страны российского посла

Сикорский: Польша не видит необходимости в высылке из страны посла РФ Андреева

Польша не видит необходимости в высылке из страны российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире радиостанции Radio Zet.

«Я не вижу поводов [для этого] в настоящий момент», — сказал глава МИД.

22 октября стало известно о решении польских властей закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причиной для такого решения стали якобы «попытки диверсий» со стороны России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда усомнился в решении Сикорского закрыть российское генконсульство. По его словам, несмотря на «очевидный политический конфликт» между Варшавой и Москвой, базовый уровень дипломатических отношений между странами сохраняется.