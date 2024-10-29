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11:55, 29 октября 2024Мир

Президент Польши усомнился в решении закрыть генконсульство России

Президент Польши Дуда усомнился в решении закрыть генконсульство РФ в Познани
СюжетДиверсии в России
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда усомнился в решении министра иностранных дел страны Радослава Сикорского закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Об этом польский лидер заявил в эфире радиостанции Radio Zet.

«Надеюсь, что были важные причины, и дело не в избирательной кампании, которую хочет провести министр Сикорский. Это видят все», — таким образом он ответил на вопрос о решении главы МИД закрыть российское генконсульство.

Дуда объяснил, что несмотря на «очевидный политический конфликт» между Варшавой и Москвой, базовый уровень дипломатических отношений между странами сохраняется.

22 октября Министерство иностранных дел Польши отозвало согласие на работу генконсульства России в Познани. Глава МИД Польши Сикорский объяснил это решение якобы «попытками диверсий» со стороны России.

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      Лина Пивоварова
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