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07:33, 29 октября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки удара дрона ВСУ по Орловской области

Орловский губернатор Клычков: при попытке атаки дрона ВСУ никто не пострадал
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область никто не пострадал. Об этом, раскрывая подробности попытки удара дрона, заявил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверочные мероприятия на месте происшествия», — сообщил Клычков. Он также поблагодарил средства противовоздушной обороны (ПВО), которые отразили атаку, за работу.

В сводке Минобороны о ночных попытках атак ВСУ по России Орловская область не значится. По информации ведомства, средства ПВО ночью сбили семь беспилотников: по два над Брянской. Курской и Белгородской областями, один перехватили над Черным морем.

Между границей Украины и территорией Орловской области с одной стороны находится Курская, а с другой — Брянская области. Расстояние от Орловской области до Москвы составляет около 400 километров.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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