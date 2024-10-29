Губернатор раскрыл подробности попытки удара дрона ВСУ по Орловской области

Орловский губернатор Клычков: при попытке атаки дрона ВСУ никто не пострадал

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область никто не пострадал. Об этом, раскрывая подробности попытки удара дрона, заявил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверочные мероприятия на месте происшествия», — сообщил Клычков. Он также поблагодарил средства противовоздушной обороны (ПВО), которые отразили атаку, за работу.

В сводке Минобороны о ночных попытках атак ВСУ по России Орловская область не значится. По информации ведомства, средства ПВО ночью сбили семь беспилотников: по два над Брянской. Курской и Белгородской областями, один перехватили над Черным морем.

Между границей Украины и территорией Орловской области с одной стороны находится Курская, а с другой — Брянская области. Расстояние от Орловской области до Москвы составляет около 400 километров.