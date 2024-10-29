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09:01, 29 октября 2024Мир

Хорватия захотела передать Украине югославские танки в обмен на скидку

Хорватия захотела передать ВСУ югославские танки в обмен на скидку на Leopard

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Хорватия захотела передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) югославские танки и боевые машины пехоты (БМП) в обмен на скидку на покупку Leopard 2A8 у Германии. Об этом сообщается на сайте Минобороны Хорватии.

«Министры обороны [Иван] Анушич и [Борис] Писториус подписали письмо о намерениях, которым выразили готовность, чтобы с хорватских складов Украине в первом пакете поставить 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, включая запчасти и боеприпасы, а финансовые средства, которые Хорватия получит от ФРГ, использовать для приобретения новых немецких Leopard 2A8», — отмечается в заявлении хорватского оборонного ведомства.

Анушич также добавил, что подобные закупки станут частью программы по модернизации хорватской армии. Предполагается, что она будет окончена в 2027 году.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе визита в Киев заявил, что страна за последние два с лишним года выделила Украине более 200 миллионов евро. По его словам, речь идет пакете хорватской помощи на четыре миллиона евро по обеспечению энергетической безопасности и восстановлении инфраструктуры.

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      Максим Габриелян
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