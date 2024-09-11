Хорватия выделила Украине более 200 миллионов евро за два года

Пленкович: военная помощь Хорватии Украине превысила 200 млн евро за два года

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе визита в Киев заявил, что страна за последние два с лишним года выделила Украине более 200 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

«Мы здесь после того, как наше правительство одобрило пакет военной помощи для вашей страны, с ним наша совокупная военная помощь превышает 200 миллионов евро за последние два года», — сказал премьер.

По его словам, речь идет пакете хорватской помощи на четыре миллиона евро по обеспечению энергетической безопасности и восстановлении инфраструктуры.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США приняла решение в ближайшие недели направить Украине дополнительные системы ПВО. Он вспомнил, что еще в июле президент США обещал пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО для Украины.