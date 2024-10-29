Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 29 октября 2024Забота о себе

Кардиолог напомнила о простой спасающей жизни диагностике

Кардиолог Ротарь: многие люди не знают о своей артериальной гипертензии

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom  

Снизить риск развития инсульта можно с помощью регулярного измерения артериального давления, рассказала кардиолог Оксана Ротарь. О простой спасающей жизни диагностике она напомнила в беседе с «Известиями».

По ее словам, повышенное давление — один из главных факторов риска инсульта. При этом скачки артериального давления в последнее время стали называть маркером преждевременного старения. Кроме того, нестабильное давление может привести не только к инсульту, но и к когнитивным нарушениям и сосудистой деменции, отметила Ротарь.

Материалы по теме:
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021

Cкачки артериального давления нередко связаны с избыточной жесткостью сосудов, также отметила Ротарь. При повышенном давлении она призвала не только принимать таблетки согласно рекомендациям врача, но и добиваться достижения давления до 120-129/70-79 миллиметров ртутного столба, подчеркнула врач. При таком давлении риск осложнений минимален, заверила доктор.

Ранее сосудистый хирург Тамара Баркинхоева назвала неочевидные признаки проблем с сердцем. К ним она отнесла одышку, которая может возникать как в покое, так и в определенном положении, например лежа, или проявляться даже при незначительной физической нагрузке.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий в зоне СВО рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара

      Раскрыты подробности об обвиняемом в попытке поджога московского военкомата

      Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе

      Москвичей предупредили о заморозках

      Воевавший в «Азове» гребец сборной Украины ликвидирован в зоне СВО

      Франция возмутилась китайскими пошлинами на бренди

      Появились подробности о пропавшем в Южной Азии тревел-блогере из России

      Возможность победы Трампа на выборах в США оценили

      Буддийский монах напал на другого монаха с топором из-за неопрятной рясы

      Кардиолог напомнила о простой спасающей жизни диагностике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше