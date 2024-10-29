Кардиолог напомнила о простой спасающей жизни диагностике

Кардиолог Ротарь: многие люди не знают о своей артериальной гипертензии

Снизить риск развития инсульта можно с помощью регулярного измерения артериального давления, рассказала кардиолог Оксана Ротарь. О простой спасающей жизни диагностике она напомнила в беседе с «Известиями».

По ее словам, повышенное давление — один из главных факторов риска инсульта. При этом скачки артериального давления в последнее время стали называть маркером преждевременного старения. Кроме того, нестабильное давление может привести не только к инсульту, но и к когнитивным нарушениям и сосудистой деменции, отметила Ротарь.

Cкачки артериального давления нередко связаны с избыточной жесткостью сосудов, также отметила Ротарь. При повышенном давлении она призвала не только принимать таблетки согласно рекомендациям врача, но и добиваться достижения давления до 120-129/70-79 миллиметров ртутного столба, подчеркнула врач. При таком давлении риск осложнений минимален, заверила доктор.

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