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04:15, 29 октября 2024Ценности

Ким Кардашьян снялась для собственного бренда в наряде с откровенным декольте

Телезвезда Ким Кардашьян снялась для SKKN в платье с откровенным декольте

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась для собственного бренда косметики SKKN в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых предстала в обнажающем плечи мини-платье черного цвета, оформленном глубоким декольте, и накидке. При этом на размещенных кадрах видно, что Кардашьян решила отказаться от бюстгальтера. Кроме того, можно заметить, что бизнесвумен примерила парик с бордовыми длинными прядями и сделала себе макияж в нюдовых тонах.

«Гладкая как шелк», — подписала она пост, который набрал 934 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян показала откровенный наряд для празднования своего 44-летия.

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      Мария Винар
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