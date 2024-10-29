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16:34, 29 октября 2024Мир

Маск заявил о безумной пропаганде против Трампа в мире

Маск: пропаганда против Трампа за рубежом еще безумнее, чем в США
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что пропаганда против кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за рубежом еще безумнее, чем в Соединенных Штатах. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Какой бы плохой ни была пропаганда против Трампа в США, за рубежом она еще более безумна! Люди в большинстве стран по-прежнему верят в правдивость новостей», — говорится в публикации.

Так Маск ответил на публикацию шведского журналиста Питера Иммануэльсена, который рассказал, что ведущие норвежские СМИ активно критикуют Трампа. «Машина для промывки мозгов работает в полную силу», — написал он, комментируя ситуацию.

Ранее Маск предсказал США печальное будущее в случае поражения Трампа на выборах. По его мнению, страна скатится в тиранию, если экс-президент проиграет на выборах.

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      Лина Пивоварова
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