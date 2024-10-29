Мощный пожар на территории академии водных видов спорта в Москве сняли на видео

Shot показал видео пожара на территории академии водных видов спорта в Москве

Очевидцы сняли на видео мощный пожар, полыхающий на территории академии водных видов спорта Ушакова в Москве. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Shot.

По данным канала, горит двухэтажное деревянное здание на Таманской улице в Серебряном Бору. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.

На кадрах, снятых с высоты, видна полыхающая среди темноты постройка. Из-за времени суток деталей рассмотреть невозможно. Известно, что пострадавших при пожаре нет.

В этот же день мощный пожар вспыхнул на складе удобрений в Подмосковье. По информации областной прокуратуры, площадь возгорания достигла 1400 квадратных метров.