Муж бросил шесть лет выхаживавшую его после аварии жену ради новой возлюбленной

В Малайзии жена шесть лет выхаживала мужа, а он ушел к другой, когда выздоровел

Мужчина из Малайзии бросил жену, которая выхаживала его на протяжении шести лет после автомобильной аварии. Об этом пишет Oddity Central.

Муж Нурул Сузвани попал в автокатастрофу в 2018 году. Его травмы оказались такими серьезными, что он потерял возможность самостоятельно передвигаться, есть и говорить. Сузвани каждый день навещала его, кормила, меняла ему памперсы, мыла его и помогала постепенно возвращаться к нормальной жизни. Чтобы легче переносить тяготы ухода за инвалидом, женщина завела небольшой блог, где рассказывала, как заботится о муже. Сузвани каждый день занималась реабилитацией супруга на протяжении шести лет, несмотря на другие хлопоты и необходимость посвящать время их маленькой дочери.

Однако, когда шесть лет спустя Сузвани и врачи поставили его на ноги, он полюбил другую женщину. Он попросил развод у Сузвани, чтобы уйти из семьи и жениться на новой возлюбленной. В день их свадьбы женщина опубликовала в блоге небольшой пост: «Поздравляю моего мужа, надеюсь, ты доволен своей избранницей. Айфа Айзам, пожалуйста, позаботься о нем, как это делала я. Я закончила с ним, теперь твоя очередь взяться за дело». Новости о разводе и новом браке привели подписчиков Сузвани в ярость. Они обрушились на молодоженов с критикой и оскорблениями.

Сузвани пришлось удалить свою публикацию. Она также попыталась убедить подписчиков, что не держит зла на мужа. По ее словам, они расстались мирно и планируют вместе воспитывать общую дочь.

Ранее сообщалось, что мужчина не смог сообщить жене о разводе самостоятельно и нанял для этого блогеров. Близнецы Крис и Питер Вороши (известных как Vöröstwins) опубликовали ролик в TikTok и отметили на нем женщину.