Мужчина рассказал о советах отца-экстрасенса с того света

72-летний мужчина из США по имени Филипп заявил, что его отец Лью Смит, который был экстрасенсом, теперь дает ему советы с того света. Об этом он рассказал Daily Mail.

Филипп утверждает, что Лью связался с ним через медиума и попросил написать книгу о разработанных им целительных методиках. По словам мужчины, с тех пор он постоянно чувствует, что отец рядом с ним. «Фокус в том, чтобы верить, что это не ваш собственный разум разговаривает сам с собой, а что вы действительно получаете информацию со стороны», — объяснил Филип. Психологи, к которым он обращался, предполагают, что мужчине видится образ его отца из-за глубокой скорби по нему.

Лью Смит был известным в США дизайнером интерьеров. Как утверждает Филипп, сверхъестественные способности стали появляться у него в 1920-х годах. Тогда Лью заметил, что ему снятся вещие сны. Например, однажды он якобы увидел во сне железнодорожную катастрофу в пустыне, а на следующее утро прочитал в газете о крушении поезда в пустыне Невада. В 1968 году Лью начал предлагать услуги целителя и медиума. Его не стало 40 лет назад.

Как отметил Филипп, когда его отец стал называть себя экстрасенсом, жизнь его семьи изменилась. Незнакомцы ломились к ним в дом по ночам и просили Лью исцелить их от какого-нибудь недуга. Он перестал заниматься дизайном и начал бесплатно лечить людей. Из-за этого у семьи Смит стало гораздо меньше денег. «Когда тебе 14 лет, все это сложно», — признался Филипп. Однако теперь он переосмыслил отношение к отцу и планирует начать писать эзотерическую книгу «в соавторстве» с ним.

Ранее сообщалось, что женщина наняла частного детектива, чтобы найти любовницу супруга. Сделать это ее заставали слова слов экстрасенса об изменах мужа.