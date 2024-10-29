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15:23, 29 октября 2024Бывший СССР

На Украине задержали подростка за поджог релейного шкафа

СБУ задержала подростка за поджог релейного шкафа в Харьковской области

Фото: Telegram-канал «СБУ»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала подростка в Харьковской области за поджог релейного шкафа железнодорожного сообщения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Задержан 17-летний житель Лозовского района, который уничтожил релейный шкаф железнодорожного сообщения и готовился к новому поджогу», — указано в сообщении СБУ.

Подростка заподозрили в диверсии в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы до пожизненного с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что СБУ задержала несколько групп коррумпированных чиновников медкомиссий. Кроме того, по инициативе спецслужбы отменено 4106 выводов об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.

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      Валентин Карант
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