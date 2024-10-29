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20:45, 29 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о тенденции роста дезертирства в ВСУ

Глава Верховного суда Украины Кравченко: есть тенденция роста дезертирства в ВСУ

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть существенная тенденция роста дезертирства. Об этом заявил председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Значительная тенденция на увеличение самовольного оставления части есть», — подчеркнул глава Верховного суда.

Кравченко ответил на вопрос о росте правонарушений, связанных с дезертирством в ВСУ и уклонением от военной службы. По его мнению, ситуация является угрожающей.

Председатель украинского Верховного суда отказался назвать конкретное число случаев дезертирства. Он добавил, что необходимо стимулировать военнослужащих заработной платой и заняться патриотическим воспитанием граждан.

Ранее The New York Times со ссылкой на данные офиса генерального прокурора Украины сообщила о двукратном увеличении случаев дезертирства в ВСУ. Как отмечалось, более 50 тысяч солдат оставили свои части без увольнения с января по сентябрь текущего года.

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      Юрий Леонов
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