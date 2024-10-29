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08:22, 29 октября 2024Россия

В Калужской области нашли обломки беспилотника

Калужский губернатор Шапша: в Думиничском районе нашли обломки беспилотника

Фото: Press Service of Ukrainian Parliament via Telegram / Reuters

В Думиничском районе Калужской области нашли обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Напоминаю, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — написал глава региона.

Шапша призвал жителей быть внимательными и в случае обнаружения обломков летательных аппаратов не приближаться к ним и сразу сообщать в экстренные службы. На дрона, по его словам, может быть взрывчатка.

В ночь на вторник, 29 октября, ВСУ пытались атаковать Россию с помощью семи беспилотников. Дроны перехватили над Брянской, Курской и Белгородской областями, а также над Черным морем.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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