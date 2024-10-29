Орбан: фон дер Ляйен и руководство ЕС возглавляют заговор против Венгрии

Руководство Европейского союза (ЕС), включая председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции в Европарламенте — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфреда Вебера, возглавляет заговор против Венгрии. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем фон дер Ляйен. Они признали, что их цель — заменить венгерское правительство новым "правительством яволь" («так точно» по-немецки — прим. «Ленты.ру»)», — написал он.

Ранее Орбан заявил, что западные страны проигрывают в конфликте на Украине, но не хотят прекращать его и признавать свои неудачи.