Оценена вероятность массового невозврата ипотек

Экономист Балынин: риска массового невозврата ипотек в России нет

В России нет риска массового невозврата ипотек заемщиками в ближайшие десятилетия. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, небольшой рост невозвратов возможен в отдельные годы, однако он не будет критичным для экономики. Отсутствие серьезных рисков связано с действиями Центробанка. В том числе были ужесточены требования к банкам при выдаче ипотеки с небольшим первоначальным взносом или заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Это стимулирует кредитные организации выдавать жилищные кредиты более ответственно.

Эксперт добавил, что для предотвращения негативного исхода достаточно мониторит ситуацию на рынке. В случае ее ухудшения можно установить первоначальный взнос в 40-50 процентов по льготным программам.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявил, что маткапитал в России перестал быть полезен при покупке жилья. По его словам, теперь выплаты не хватает даже для покрытия первоначального взноса.