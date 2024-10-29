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09:33, 29 октября 2024Экономика

Оценена вероятность массового невозврата ипотек

Экономист Балынин: риска массового невозврата ипотек в России нет

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России нет риска массового невозврата ипотек заемщиками в ближайшие десятилетия. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, небольшой рост невозвратов возможен в отдельные годы, однако он не будет критичным для экономики. Отсутствие серьезных рисков связано с действиями Центробанка. В том числе были ужесточены требования к банкам при выдаче ипотеки с небольшим первоначальным взносом или заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Это стимулирует кредитные организации выдавать жилищные кредиты более ответственно.

Эксперт добавил, что для предотвращения негативного исхода достаточно мониторит ситуацию на рынке. В случае ее ухудшения можно установить первоначальный взнос в 40-50 процентов по льготным программам.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявил, что маткапитал в России перестал быть полезен при покупке жилья. По его словам, теперь выплаты не хватает даже для покрытия первоначального взноса.

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      Александра Качан
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