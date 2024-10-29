Пассажир самолета прослыл в сети извращенцем из-за одного действия

Пассажир самолета прослыл в сети извращенцем из-за того, что снял бортпроводницу на видео и опубликовал в своем аккаунте. Действия мужчины разозлили подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на что обратило внимание издание Hindustan Times.

Уточняется, что Сампан Сингх поделился роликом, на котором незаметно запечатлел стюардессу. В подписи к публикации он указал, что она ему понравилась, а также спросил подписчиков, знает ли ее кто-нибудь. Пользователи резко раскритиковали пассажира и назвали его извращенцем.

Впоследствии мужчина заявил, что на самом деле бортпроводница была его девушкой. «Мораль истории такова: не верьте тому, что видите в сети», — подытожил автор видео.

Ранее 26-летний британец напился и устроил дебош на борту самолета Jet2: он стал кричать, закурил и домогался стюардессы. В суде мужчина заявил, что ничего не помнит, и отказался отвечать на вопросы.