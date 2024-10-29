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20:22, 29 октября 2024Путешествия

Пассажирка одного из самых длительных авиарейсов в мире дала советы путешественникам

Business Insider: пассажирка посоветовала пить много воды перед полетами

Фото: brgfx / freepik

Пассажирка, которая пролетела 12 часов из США в Новую Зеландию, дала советы путешественникам во время долгих перелетов. Своим мнением она поделилась с Business Insider.

По словам женщины, этот авиарейс считается одним из самых длительных в мире. Несмотря на то что она летела бизнес-классом, полет выдался непростым. Поэтому путешественница воспользовалась некоторыми хитростями, упрощающими нахождение в самолете. В первую очередь она пила много воды до и после рейса.

«Частые походы в туалет во время полета — не лучший исход, но обезвоживание — еще хуже», — заметила автор материала. Она посоветовала взять с собой бутылку и наполнить ее водой в аэропорту.

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Женщина также рекомендовала надевать много слоев одежды, чтобы в любую температуру чувствовать себя комфортно. Еще один лайфхак — размяться перед вылетом и прогуляться по терминалу. Тогда пассажир сядет на рейс уставшим и быстро заснет.

Ранее бортпроводник Томми Чимато посоветовал путешественникам никогда не надевать шорты во время полета, поскольку на борту самолета много микробов. По его словам, грязный борт самолета может быть опасен для пассажиров.

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