Переехавшая в США российская блогерша раскрыла минус страны

Блогерша Андерсон: у большинства переехавших в США есть непереносимость молока

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и переехавшая в США, раскрыла минус страны. На эту тему она порассуждала в подкасте, доступном на ее YouTube-канале.

Андерсон рассказала, что у большинства эмигрировавших в США людей, в частности из России и Европы, диагностирована непереносимость местного молока. «Здесь есть вопрос непереносимости молочки. (...) Коровы немножко другие», — отметила блогерша.

По словам Nellifornication, в США есть настоящее фермерское молоко, но и обрабатывают его по-другому. «Поэтому наше молоко — это молоко, которое надоил миндаль», — поиронизировала она.

Ранее Андерсон высказалась о сложности эмиграции. По ее словам, переезд в чужую страну подойдет не всем.

До этого блогерша раскрыла минусы Лос-Анджелеса. По ее словам, в этом городе очень грязный воздух. Помимо этого, как отмечала Андерсон, после пандемии COVID-19 в городе стало много мусора и появилось много бездомных людей.