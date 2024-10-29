Песни SHAMAN попали в школьную программу

Произведения певца SHAMAN попали в школьную программу по музыке в Чите

Творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, начали изучать школьники наряду с классической музыкой. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

По информации телеканала, учащиеся седьмых и восьмых классов школ в Чите разбирают песню «Я русский», а также исполняют хором во время занятий. По словам учителей, это помогает привлечь внимание молодежи к предмету. Также в программу включены композиции Олега Газманова и группы «Любэ».

«Мы изучаем историю страны, музыку, жанры. Воспитываем детей на таких композиторах, как Глинка, Чайковский и другие. Конечно, важно привлекать интерес молодого поколения. Это как мост между прошлым и настоящим», — рассказала учитель Татьяна Ларионова.

Ранее SHAMAN был признан лучшим певцом уходящего 2024 года.