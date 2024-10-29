Поддельного министра обороны Белоусова нашли в Telegram

Журналисты проекта WarGonzo нашли в Telegram поддельный канал главы МО Белоусова

В Telegram обнаружили поддельный канал главы Министерства обороны Андрея Белоусова. Фейковую страницу нашли журналисты проекта WarGonzo.

Судя по снимку экрана, опубликованному изданием, на фейковый канал Белоусова были подписаны более 21 тысячи человек. В посте, скриншот которого выложили в WarGonzo, сообщалось о якобы имеющейся у автора канала информации о потерях Российской армии в зоне специальной военной операции.

«Сколько каналов (...) "втирают" обществу дичь, устали считать. Теперь они пошли дальше — создали канал от имени министра обороны Белоусова. Еще раз: это поддельные каналы, которые делает или ЦИПСО, или враги внутри России», — прокомментировали военные блогеры публикацию недостоверной информации.

По состоянию на 16:50 вторника, 29 октября, канал пропал из поисковой выдачи мессенджера.

Ранее сообщалось, что в Telegram появился канал, который скопировал название официального канала главы Крыма Сергея Аксенова. Там появилась публикация, в которой утверждается, что в республике якобы рекомендуется эвакуация граждан из-за угрозы ракетных и авиаударов.