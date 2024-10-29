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05:02, 29 октября 2024Забота о себе

Пользователи сети перечислили самые вздорные стереотипы о сексе

Фото: Unsplash

Пользователи сети перечислили стереотипы о сексе, которые считают самыми вздорными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, некоторые пользователи отметили, что в сети часто рекомендуют изобретательные позиции, которые на практике оказываются не такими приятными, как ожидается.

Всякие дурацкие позиции. Судороги и утомление наступают быстрее, чем вам кажется

Rodrigo-Jonesпользователь Reddit

Также заблуждением пользователи назвали распространенное мнение о том, что мужчины не могут найти клитор.

Это пришло из тех времен, когда еще не было интернета, когда у порномоделей были лобковые волосы, а ноги в съемках для взрослых широко не раздвигали. В 70-е годы заниматься сексом при включенном свете считалось извращением. О мастурбации вообще не говорили, поэтому очень многие девушки никогда не испытывали оргазма даже с собой

camiknickersпользователь Reddit
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Женщины же заявили, что не любят долгих сексуальных актов с пенетрацией, хотя многие мужчины и считают, что чем дольше длится половой акт, тем лучше.

Как женщина, я не хочу, чтобы меня долбили более 20 минут. Остальное, по моему мнению, должно быть прелюдией или оральным сексом

squiggle_squidпользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины подсказали людям с низким либидо способы доставить удовольствие партнеру и заставить его чувствовать себя желанным. Тем, кто не испытывает отвращения к телу партнера, а просто не хочет контакта со своими гениталиями, посоветовали удовлетворять партнера орально либо обратить внимание на другие виды физических контактов.

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      Александра Лисица
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