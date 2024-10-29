Poseidon едва не врезался в Су-35 около Сирии. Российский летчик предотвратил столкновение

ВКС РФ предотвратили столкновение Су-35 с приблизившимся Poseidon коалиции США

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил о сближении самолета проамериканской «коалиции» с Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России над Средиземным морем и рассказал о мерах, которые предпринял российский летчик.

Инцидент произошел во время планового полета Су-35

Как сообщил Игнасюк, российский истребитель совершал плановый полет, когда к нему приблизился патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon проамериканской «коалиции». Отмечается, что это произошло на опасном расстоянии. Однако, уточнил он, пилот Су-35 профессионально отреагировал на приближение Boeing P-8 Poseidon.

Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения Олег Игнасюк Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга

Фото: Jon Nazca / Reuters

Западные самолеты и беспилотники неоднократно провоцировали ВКС России

Сближение самолета проамериканской «коалиции» с российским Су-35 является не первым подобным случаем. В небе над Сирией неоднократно происходили подобного рода действия в отношении самолетов ВКС РФ, что создавало опасные ситуации.

Так, 26 сентября дрон М-9 проамериканской «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом Су-34 в небе над Идлибской зоной деэскалации в Сирии, а 17 сентября к российскому Су-35 приблизился беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper.

Кроме того, 17 августа с 11:05 до 11:10 в районе Эт-Танф сирийской провинции Хомс истребитель F/А-18 «коалиции» опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России. Это произошло на высоте 6700 метров.

В ЦПВС сообщали и о других нарушениях в воздушном пространстве над регионом.

Реакция МИД РФ на опасные сближения с российскими самолетами

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после одного из таких сближений иностранного беспилотника с российским самолетом высказался о возможности контактов Москвы и Вашингтона по этому вопросу.

«Нет, никаких контактов не будет», — подчеркнул дипломат.

Постпред России при ООН раскритиковал политику США в отношении Сирии

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал политику США в отношении Сирии бесчеловечной и деструктивной. Он отметил, что такая политика проводится несмотря на взрывоопасную обстановку в ближневосточном регионе.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

По его словам, раскручиваемая с каждым днем спираль насилия в регионе усугубляет обстановку в Сирийской Арабской Республике (САР), создавая риски ее втягивания в расширяющуюся конфронтацию.

Всего в Сирии находятся 24 американских базы, а также четыре пункта присутствия.