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10:01, 29 октября 2024Экономика

Предсказано падение ставок по депозитам

Доцент Балынин: при росте «ключа» лучше завести несколько вкладов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Если у россиянина есть свободные средства и он хочет отнести их в банк, то в настоящее время лучше разложить их на несколько вкладов с разными сроками открытия. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Российская газета».

По его словам, при наличии у человека, например, 200 тысяч рублей, целесообразно завести четыре депозита, внеся на каждый по 50 тысяч на 3, 6, 12 и 36 месяцев. Кроме того, стоит найти долгий вклад, условия которого позволяют его пополнять. Это нужно для того, чтобы в перспективе туда можно было перенести все имеющиеся средства. Впрочем, пока рынок не балует потребителя большим количеством таких вариантов.

Балынин подчеркнул, что как только регулятор даст сигнал к смягчению денежно-кредитной политики, банки сразу перестанут предлагать такие привлекательные условия, как сегодня. Ставка в 20 процентов будет распространяться на предложения от трех месяцев до полугода. Однако вероятность резкого понижения ключевой ставки пока выглядит нулевой, а значит, выгодные предложения по краткосрочным вкладам исчезнут еще нескоро.

Ранее сообщалось, что объем портфеля вкладов российских банков рекордно вырос до 1,1 триллиона рублей.

Летом россияне стали забирать сбережения со срочных вкладов в частных банках и понесли их в государственные, которые стали завлекать новых клиентов особенно выгодными условиями.

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      Кирилл Луцюк
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