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17:04, 29 октября 2024Мир

Премьер Венгрии высказался об итогах выборов в Грузии

Орбан: никто не должен говорить, что выборы в Грузии были недемократическими

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил главу правительства Грузии Ираклия Кобахидзе и правящую партию «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не должен говорить, что выборы в Грузии были недемократическими», — сказал Орбан.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что читал отчеты наблюдателей из Венгрии на выборах в Грузии, в которых сказано, что выборы были свободными. По его словам, нельзя ставить под сомнение «свободный и демократический характер» волеизъявления грузинского народа.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Грузия не захотела быть второй Украиной, поэтому выбрала мир с Россией. Глава МИД отметил, что грузинский народ принял четкое решение на парламентских выборах.

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      Виктория Кондратьева
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