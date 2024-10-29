Премьер Венгрии высказался об итогах выборов в Грузии

Орбан: никто не должен говорить, что выборы в Грузии были недемократическими

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил главу правительства Грузии Ираклия Кобахидзе и правящую партию «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не должен говорить, что выборы в Грузии были недемократическими», — сказал Орбан.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что читал отчеты наблюдателей из Венгрии на выборах в Грузии, в которых сказано, что выборы были свободными. По его словам, нельзя ставить под сомнение «свободный и демократический характер» волеизъявления грузинского народа.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Грузия не захотела быть второй Украиной, поэтому выбрала мир с Россией. Глава МИД отметил, что грузинский народ принял четкое решение на парламентских выборах.