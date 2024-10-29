Путин освободил от должности замглавы ФМБА

Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Дыдыкина от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

«Освободить Дыдыкина Андрея Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства», — говорится в документе.

Ранее российский лидер подписал указ об освобождении дипломата Анатолия Антонова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в США, а также от должности постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), которая находится в Вашингтоне.

В сентябре Путин назначил нового посла в Республике Маврикий. На эту должность глава государства утвердил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову.