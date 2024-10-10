Путин освободил Антонова от должности посла России в США. Перед отставкой дипломату угрожали расправой

Владимир Путин отправил в отставку посла РФ в США Анатолия Антонова

В четверг, 10 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении дипломата Анатолия Антонова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в США, а также от должности постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), которая находится в Вашингтоне.

О том, что Антонов уходит в отставку, стало известно 5 октября. На следующий день после этих сообщений он уже вернулся в Москву. Самолет экс-главы российского диппредставительства в Вашингтоне приземлился в столичном аэропорту «Внуково 2».

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Перед отставкой Антонову угрожали расправой

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Антонову приходилось работать «действительно в трудных условиях, когда дипломатические отношения были практически около нуля».

По словам самого Антонова, в Соединенных Штатах он получал угрозы физической расправой.

Экс-посол рассказал, что по мере движения к выборам президента США работать в Штатах становилось все труднее. Помимо угроз, экс-посол упомянул «демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны».

Анатолий Антонов Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В США завершение миссии Антонова назвали одной из трагедий современности

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что завершение дипломатической миссии Антонова является одной из величайших трагедий современности.

Если бы только Америка заботилась о дипломатии так же, как Россия. Вместо этого посол Антонов провел семь лет, в основном игнорируемый американскими официальными лицами и дипломатами. Его титанические усилия по улучшению отношений с США потонули в какофонии русофобии Скотт Риттер экс-разведчик Вооруженных сил США

По мнению Риттера, Антонов был одним из немногих дипломатов, стремящихся к улучшению отношений между государствами. Он напомнил, что российский посол откровенно предупредил США о риске ядерной войны в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Антонов был «нужным человеком в нужное время», однако после его отставки Вашингтон упустил свой шанс, добавил бывший разведчик.

Назван вероятный преемник Антонова

Преемником Анатолия Антонова может стать экс-глава дипмиссии в Канаде и директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

«Сейчас с российским послом никто из официальных лиц все равно не общается, поэтому по большому счету неважно, кто станет новым представителем в Вашингтоне», — заявил один из собеседников газеты «Ведомости».

Еще один источник допустил, что назначение нового посла может затянуться, а дипмиссию до этого будет возглавлять временный поверенный.

По словам Ушакова, нового посла России в Вашингтоне логичнее будет назначать после президентских выборов в США 5 ноября.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что американская президентская гонка никак не влияет на назначение нового посла в Вашингтоне, так как российские власти руководствуются «внутренним календарем, а не американским».