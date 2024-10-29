Раскрыты способы вербовки россиян для диверсий со стороны украинских кураторов

В Брянской области суд приговорил мужчину к 22 годам за диверсию на ж/д

В Брянской области суд приговорил к 22 годам лишения свободы местного жителя с российским и украинским гражданствами, который по заданию украинских кураторов совершил диверсию на железной дороге региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, при помощи взрывного устройства осужденный повредил железнодорожные пути и грузовой состав. В ведомстве рассказали, что сейчас расследуются похожие преступления в различных российских регионах, среди которых Кемеровская и Воронежская области, а также Татарстан.

В СК заявили, что для вербовки украинская сторона использует нехитрые психологические манипуляции и распространенные мошеннические схемы, обещая вознаграждения за преступления, которые в России считаются особо тяжкими и влекут наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Для следователей и оперативников установить личность подозреваемого в большинстве случаев — «дело техники», добавили в ведомстве.

В Следственном комитете призвали россиян быть бдительными и не вовлекаться в совершение уголовно наказуемых деяний.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двоих 19-летних местных жителей по подозрению в серии поджогов релейных шкафов.