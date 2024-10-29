Раскрыты топ-5 мистических мест для путешествий по России

Карелия вошла в топ-5 мистических регионов России

Карелия попала в список самых мистических мест для путешествий по России в преддверии Хеллоуина. Об этом сообщается в материале онлайн-сервиса МТС Travel, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что именно в Карелии находятся Саамские лабиринты — древние постройки из камней, выложенных по спирали. «Пока ученые спорят о происхождении лабиринтов, романтические энтузиасты ищут в окрестностях врата в потусторонние миры», — уточняется в материале.

Кроме того, в Карелии ищущим мистики туристам посоветовали посетить мыс Бесов Нос, скалы которого украшены петроглифами, и «гору смерти» Воттоваару.

Также в топ-5 таинственных мест попали Архангельская и Мурманская области, а именно Соловецкие острова и Сейдозеро, которое, по словам шаманов, напрямую соединяется с центром Земли.

В списке также оказались Алтай с долиной Ярлу и озером Кара-Оюк, Байкал с островом Ольхон и Шаман-скалой и Краснодарский край, где советуют посмотреть на мыс Большой Утриш и Шапсугский треугольник.

Ранее эксперты другого онлайн-сервиса также назвали главные мистические локации страны — среди них оказались Долина Смерти в Якутии, Город Мертвых (Даргавский некрополь) в Северной Осетии и горный массив Демерджи-яйла в Крыму.