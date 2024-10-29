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10:27, 29 октября 2024Мир

Разведка Южной Кореи заподозрила Ким Чен Ына в усилении охраны

Yonhap: Северная Корея укрепила охрану Ким Чен Ына

Фото: KCNA / Reuters

Разведка Южной Кореи полагает, что КНДР усилила охрану лидера страны Ким Чен Ына из-за его возросшей публичной активности. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«В связи с этим (ростом числа публичных мероприятий Ким Чен Ына — прим. «Ленты.ру») приняты меры по усилению безопасности, такие как использование автомобилей с глушением связи и внедрение оборудования для обнаружения дронов», — отмечается в материале.

В частности, в этом году северокорейский лидер провел 110 публичных мероприятий, что на 60 процентов больше, чем в прошлом году. В связи с этим руководство страны опасается потенциальных угроз в адрес Ким Чен Ына.

Ранее Ким Чен Ын призвал «выбросить из головы» идею объединения с Южной Кореей. Он также прокомментировал прекращение автомобильного и железнодорожного сообщения между Северной и Южной Кореей, оценив его как «разрыв тянувшейся из одного века в другой дурной связи с Сеулом».

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      Максим Габриелян
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