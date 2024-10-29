Родственников назвали главным раздражителем на удаленке

Четверть удаленщиков в России пожаловалась на отвлекающих родственников

Каждый пятый удаленщик в России сталкивался с несерьезным отношением родственников к своей работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Контур.Толка».

О том, что родственники отвлекают их от выполнения задач, рассказали 22 процента респондентов. Еще 19 процентов признались, что им пришлось просить домочадцев изменить свое отношение к удаленной работе и относиться к ней серьезнее.

Родственники и домашние животные могут внезапно появляться во время зумов: 40 процентов опрошенных вспоминают, что их питомцы нередко возникали перед камерой во время совещаний. Около трети (35 процентов) россиян заявили, что работают на дистанционке в одиночестве.

Среди других раздражающих факторов подавляющее большинство (39 процентов) назвало перекусы, видеоигры и «зависание» в соцсетях. Еще треть отвлекается на уборку комнаты и приготовление еды.

Ранее в России за счет удаленщиц предложили повысить рождаемость. Работающие в таком формате женщины более склонны к деторождению, нежели те, кто регулярно появляется в офисе, считают представители движения «Ветераны России». Трудиться из дома без потери эффективности могут маркетологи, айтишницы и бухгалтеры, добавили там.