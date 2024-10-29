Россияне пострадали при очередном обстреле российского региона

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстрелах

Два россиянина пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под удары попало село Нижнее Березово-Второе. Одного мужчину на данный момент транспортируют в областную клиническую больницу. Второго получившего ранения госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ.

«В результате двух обстрелов в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Осколками посечены два автомобиля», — написал чиновник, отметив, что повреждения также получила линия электропередачи.

В этот же день в Новой Таволжанке Белгородской области двое местных жителей подорвались на боеприпасах, разбросанных Вооруженными силами Украины. По словам Гладкова, один мужчина получил множественные осколочные ранения обеих ног из-за сдетонировавшего рядом суббоеприпаса.