Жители российского региона подорвались на разбросанных ВСУ боеприпасах

Гладков: двое жителей Белгородской области подорвались на боеприпасах ВСУ

В Новой Таволжанке Белгородской области двое местных жителей подорвались на боеприпасах, разбросанных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один мужчина получил множественные осколочные ранения обеих ног из-за сдетонировавшего рядом суббоеприпаса. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу и уже отпущен на амбулаторное лечение.

Еще один россиянин наступил на украинскую мину. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. «Для прохождения дальнейшего лечения пострадавший с открытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами, переломом костей черепа и осколочными ранениями ног бригадой скорой будет доставлен в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что это уже четвертый подобный случай за неделю. Он предупредил, что ВСУ при помощи кассетных снарядов и дронов разбрасывают по территории Белгородской области суббоеприпасы, и призвал население быть внимательными и не поднимать с земли неизвестные предметы.

Ранее житель Шебекино пострадал при попытке выбросит украинскую мину «колокольчик», которую нашел на улице. Мужчина подумал, что это осколок, однако боеприпас сдетонировал в воздухе. Россиянина доставили в больницу с ранениями лица, уха и руки.