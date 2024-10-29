Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 29 октября 2024Россия

Жители российского региона подорвались на разбросанных ВСУ боеприпасах

Гладков: двое жителей Белгородской области подорвались на боеприпасах ВСУ

Фото: Reuters

В Новой Таволжанке Белгородской области двое местных жителей подорвались на боеприпасах, разбросанных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один мужчина получил множественные осколочные ранения обеих ног из-за сдетонировавшего рядом суббоеприпаса. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу и уже отпущен на амбулаторное лечение.

Еще один россиянин наступил на украинскую мину. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. «Для прохождения дальнейшего лечения пострадавший с открытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами, переломом костей черепа и осколочными ранениями ног бригадой скорой будет доставлен в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что это уже четвертый подобный случай за неделю. Он предупредил, что ВСУ при помощи кассетных снарядов и дронов разбрасывают по территории Белгородской области суббоеприпасы, и призвал население быть внимательными и не поднимать с земли неизвестные предметы.

Ранее житель Шебекино пострадал при попытке выбросит украинскую мину «колокольчик», которую нашел на улице. Мужчина подумал, что это осколок, однако боеприпас сдетонировал в воздухе. Россиянина доставили в больницу с ранениями лица, уха и руки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

      Женщине удалили опухоль мозга размером с теннисный мяч через отверстие в брови

      Актера из «Триггера» приговорили к обязательным работам за хранение наркотиков

      В СДПГ отказались от попыток исключить экс-канцлера и друга Путина из партии

      Российские военные рассказали о ловле дронов сетью

      Агента СБУ осудили за расправу над бывшим командиром российской подлодки

      В Раде заявили о преимуществе России на фронте

      Долина высказалась о молодых артистах

      В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

      В Германии начались массовые забастовки рабочих

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше