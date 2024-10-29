Россиянин предстанет перед судом за расправу над братом

В Петербурге мужчина пойдет под суд за расправу над братом с помощью лопаты

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина за расправу над братом с помощью лопаты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главному правлении Следственного комитета России по городу.

Он обвиняется по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, вечером 9 августа злоумышленник находился дома с братом. В ходе возникшего конфликта он нанес ему не менее 11 ударов лопатой по голове и телу. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее сообщалось, что уставшая от оскорблений мужа россиянка удушила его ночью шарфом.