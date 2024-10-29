Россиянина арестовали за хранение пистолета даже без его отпечатков пальцев

В Петербурге суд арестовал мужчину за хранение пистолета без отпечатков пальцев

В Санкт-Петербурге по решению суда арестован местный житель за хранение пистолета, несмотря на отсутствие его отпечатков пальцев на оружии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей до 25 ноября. Он проходит подозреваемым по статье 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ. Фигурант свою вину не признает. Адвокат отметил, что материалы дела носят противоречивый характер, а следов рук подзащитного на изъятом пистолете обнаружено не было.

По версии следствия, мужчина незаконно хранил у себя пистолет, который является 9-миллиметровым самодельно переделанным гладкоствольным пистолетом, изготовленным из сигнального пистолета модели «Retay 17». Он удалил заводской номер оружия, чтобы скрыть его принадлежность к категории огнестрельного.

Мужчину задержали 28 октября. У него есть работа, а также маленькие дети. В свободное время подозреваемый занимается волонтерством. На этом фоне сторона защиты просила для него более мягкую меру пресечения.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Якутии, который организовал оружейную мастерскую в собственном доме.