Россиянка пыталась удушить годовалую дочь поясом от халата и оказалась в СИЗО

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу 36-летнюю местную жительницу, которая пыталась удушить свою годовалую дочь поясом от халата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.
Многодетная мать обвиняется по статье о покушении на расправу. Она пробудет под арестом два месяца.
По версии следствия, все произошло 27 октября. Обвиняемая, имеющая на иждивении троих несовершеннолетних детей, пыталась удушить свою дочь. Пострадавшую девочку в возрасте 1 года и 9 месяцев доставили в больницу — там ей оказали медицинскую помощь.
Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который задушил 78-летнюю жену из-за бытовой ссоры.