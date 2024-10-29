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20:19, 29 октября 2024Силовые структуры

Россиянка пыталась удушить годовалую дочь поясом от халата и оказалась в СИЗО

В Курске арестовали многодетную мать за попытку задушить дочь поясом от халата

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу 36-летнюю местную жительницу, которая пыталась удушить свою годовалую дочь поясом от халата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Многодетная мать обвиняется по статье о покушении на расправу. Она пробудет под арестом два месяца.

По версии следствия, все произошло 27 октября. Обвиняемая, имеющая на иждивении троих несовершеннолетних детей, пыталась удушить свою дочь. Пострадавшую девочку в возрасте 1 года и 9 месяцев доставили в больницу — там ей оказали медицинскую помощь.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который задушил 78-летнюю жену из-за бытовой ссоры.

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