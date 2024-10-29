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18:55, 29 октября 2024Моя страна

Россиянка выиграла в лотерею миллионы и решила купить квартиру

Жительница Дзержинска выиграла два миллиона рублей в лотерею

Фото: Yuliasis / Shutterstock / Fotodom

Жительница Дзержинска выиграла в лотерею два миллиона и рассказала, на что потратит деньги. Об этом пишет портал «Время Н».

Россиянка сообщила, что несколько раз в месяц участвует в подобных лотереях вместе с мужем. Прежде супругам удавалось выигрывать лишь по 100-200 рублей.

Женщина призналась, что эта победа стала для нее настоящим сюрпризом. На вырученные средства семья решила купить квартиру и помочь детям в решении бытовых вопросов.

Ранее житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти два миллиона рублей.

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      Фариза Бацазова
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