Россиянка выиграла в лотерею миллионы и решила купить квартиру

Жительница Дзержинска выиграла два миллиона рублей в лотерею

Жительница Дзержинска выиграла в лотерею два миллиона и рассказала, на что потратит деньги. Об этом пишет портал «Время Н».

Россиянка сообщила, что несколько раз в месяц участвует в подобных лотереях вместе с мужем. Прежде супругам удавалось выигрывать лишь по 100-200 рублей.

Женщина призналась, что эта победа стала для нее настоящим сюрпризом. На вырученные средства семья решила купить квартиру и помочь детям в решении бытовых вопросов.

Ранее житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти два миллиона рублей.

