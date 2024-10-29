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19:22, 29 октября 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка ударила мужа ножом в грудь во время ссоры

В Петербурге задержали пенсионерку, ударившую мужа ножом в грудь во время ссоры

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнюю пенсионерку, которая ударила мужа ножом в грудь во время конфликта. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, все произошло в понедельник, 28 октября, в многоквартирном доме по проспекту Маршала Жукова. Пенсионерка поссорилась с супругом, а затем схватилась за нож и ударила им мужчину в грудь. Потерпевший не выжил.

Сейчас женщина находится в специальном помещении для задержанных. Из их квартиры силовики изъяли предполагаемое оружие преступления и одежду потерпевшего со следами бурого цвета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее под Пермью задержали 16-летний местного жителя, который поссорился с братом и ударил 39-летнюю мать ножом в грудь.

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      Олеся Мицкевич
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