Российская пенсионерка ударила мужа ножом в грудь во время ссоры

В Петербурге задержали пенсионерку, ударившую мужа ножом в грудь во время ссоры

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнюю пенсионерку, которая ударила мужа ножом в грудь во время конфликта. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, все произошло в понедельник, 28 октября, в многоквартирном доме по проспекту Маршала Жукова. Пенсионерка поссорилась с супругом, а затем схватилась за нож и ударила им мужчину в грудь. Потерпевший не выжил.

Сейчас женщина находится в специальном помещении для задержанных. Из их квартиры силовики изъяли предполагаемое оружие преступления и одежду потерпевшего со следами бурого цвета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее под Пермью задержали 16-летний местного жителя, который поссорился с братом и ударил 39-летнюю мать ножом в грудь.