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19:48, 29 октября 2024Культура

Шахназаров высказался о запрете пропаганды квадробинга

Карен Шахназаров заявил, что запрет пропаганды квадробинга не коснется кино
Карен Шахназаров

Карен Шахназаров. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Режиссер Карен Шахназаров выразил мнение, что запрет пропаганды квадробинга, который планируют ввести российские власти, не должен распространятся на кинематограф. Об этом он сообщил в интервью порталу «Абзац».

В частности, пользователи переживали за советское кино, где были, например, персонажи лисы Алисы и кота Базилио. Однако, по словам Шахназарова, беспокоиться не о чем.

«Кто-то предложил такую инициативу, а слухи раздули до невероятных масштабов. Никто пока ничего не запрещает. Я думаю, что это все несерьезно и переживать за кинематограф не нужно. Все будет в порядке», — сообщил постановщик.

Ранее стало известно, что в Госдуме начали работу по новому законопроекту о контроле квадробинга в России.

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      Андрей Шеньшаков
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