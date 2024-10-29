Шахназаров высказался о запрете пропаганды квадробинга

Режиссер Карен Шахназаров выразил мнение, что запрет пропаганды квадробинга, который планируют ввести российские власти, не должен распространятся на кинематограф. Об этом он сообщил в интервью порталу «Абзац».
В частности, пользователи переживали за советское кино, где были, например, персонажи лисы Алисы и кота Базилио. Однако, по словам Шахназарова, беспокоиться не о чем.
«Кто-то предложил такую инициативу, а слухи раздули до невероятных масштабов. Никто пока ничего не запрещает. Я думаю, что это все несерьезно и переживать за кинематограф не нужно. Все будет в порядке», — сообщил постановщик.
Ранее стало известно, что в Госдуме начали работу по новому законопроекту о контроле квадробинга в России.