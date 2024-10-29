Шахназаров высказался о запрете пропаганды квадробинга

Карен Шахназаров заявил, что запрет пропаганды квадробинга не коснется кино

Режиссер Карен Шахназаров выразил мнение, что запрет пропаганды квадробинга, который планируют ввести российские власти, не должен распространятся на кинематограф. Об этом он сообщил в интервью порталу «Абзац».

В частности, пользователи переживали за советское кино, где были, например, персонажи лисы Алисы и кота Базилио. Однако, по словам Шахназарова, беспокоиться не о чем.

«Кто-то предложил такую инициативу, а слухи раздули до невероятных масштабов. Никто пока ничего не запрещает. Я думаю, что это все несерьезно и переживать за кинематограф не нужно. Все будет в порядке», — сообщил постановщик.

Ранее стало известно, что в Госдуме начали работу по новому законопроекту о контроле квадробинга в России.