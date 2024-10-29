Следователи предъявили новое обвинение бывшему сенатору Сабадашу

В Москве бывшему сенатору от НАО Сабадашу предъявили новое обвинение

В Москве следователи предъявили новые обвинения бывшему сенатору от Ненецкого автономного округа (НАО) и владельцу ликеро-водочного завода Александру Сабадашу. Об этом сообщает РБК.

Он обвиняется по статьям 160 («Присвоение или растрата») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным издания, с 2002 года Сабадаш управлял фирмой, позже был запущен процесс банкротства. Новое обвинение связано с делом юриста Татьяны Падалко, которая ранее была обвинена в неправомерных действиях при банкротстве.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Петербурге задержали бывшего сенатора по делу о мошенничестве на сотни миллионов. После этого он был отправлен в СИЗО.