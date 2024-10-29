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09:34, 29 октября 2024Силовые структуры

Следователи раскрыли все совершенные в Москве изнасилования

СК: в Москве 100-процентная раскрываемость изнасилований

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи раскрыли все совершенные за девять месяцев изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Раскрываемость по особо тяжким и тяжким преступлениям составила от 96 до 98 процентов. Следователи установили виновных, совершивших 245 преступлений в прошлом.

В этом году было возбуждено 4362 уголовных дел. Завершено расследование 2885 уголовных дел, половина по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Арестовано имущество фигурантов дел стоимостью 27 миллиардов рублей. Возмещен ущерб государству в размере 39 миллиардов рублей.

23 октября сообщалось, что в Москве силовики задержали вымогателей, которые хватали на улице людей и отбирали деньги во время поездок по городу.

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      Любовь Ширижик
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