Стала известна просьба Си Цзиньпина к США по поводу Тайваня

Reuters: Си Цзиньпин попросил США выступать против независимости Тайваня

Лидер Китай Си Цзиньпин при встрече с американским президентом Джо Байденом в ноябре прошлого года попросил его, чтобы США в официальных заявлениях о Тайване четко выступали против независимости острова, а не говорили, что не поддерживают его суверенитет. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после общения двух лидеров просьбу повторяли советники Си Цзиньпина, но США отказались менять формулировки. «Администрация Байдена — [вице-президента Камалы] Харрис последовательно придерживается нашей давней политики "одного Китая"», — говорится в комментарии Белого дома по запросу агентства.

Китайское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, переадресовало запрос агентства в США, поскольку «позиция Китая по тайваньскому вопросу ясна и последовательна». «Лидерам в Пекине, без сомнения, очень хотелось бы, чтобы Джо Байден говорил о Тайване совсем не то, что он говорит», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Как уточняет агентство, изменение формулировки Вашингтон рассматривает как несущественное, но это может иметь большое значение для других азиатских стран. Представители двух государств в регионе подчеркнули, что будут интерпретировать любое подобное изменение формулировок как изменение политики США в сторону меньшей поддержки оборонных и дипломатических устремлений Тайваня на фоне наращивания военного давления Китая.

Ранее Тайвань подписал официальные соглашения с США о покупке ударных беспилотников для противодействия возможному нападению Китая. Данные соглашения позволят острову приобрести 1000 дронов у оборонных компаний AeroVironment и Anduril Industries.