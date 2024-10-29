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08:50, 29 октября 2024Мир

Тайвань закупит у США тысячи ударных дронов для «сдерживания» Китая

Bloomberg: Тайвань закупит у США тысячу ударных дронов для сдерживания Китая

Фото: Ann Wang / Reuters

Тайвань подписал официальные соглашения с США о покупке ударных беспилотников для противодействия возможному нападению Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки.

Данные соглашения позволят Тайваню приобрести 1000 дронов у оборонных компаний AeroVironment и Anduril Industries. Отмечается, что подобный шаг «поможет сдержать потенциальное нападение Китая на островную демократию». Точное количество беспилотников и сроки поставки не уточняются.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов. Продажа оборудования и запчастей предполагается двумя частями — объемом 220 и 80 миллионов долларов соответственно.

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      Марина Совина
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