Стали известны подробности о нападении пантеры на трехлетнего ребенка в России

Мать пострадавшего при нападении пантеры трехлетнего ребенка: его зашивали

Пострадавшему при нападении пантеры в цирке в Ангарске Иркутской области трехлетнему ребенку пришлось накладывать множество швов после того, как хищника специально вывели из клетки ради фотосессии. Эти подробности о нападении стали известны из слов Светланы Князевой, ее заявление приводит Пятый канал.

«Зашивали его. Сейчас ему ставят уколы, антибиотики, потому что кошка дикая», — рассказала мать пострадавшего.

Как сообщила Князева, во время посещения ребенком цирка ее не было рядом, и когда россиянка уже приехала на место происшествия, то увидела сына всего в крови с рваными ранами на лице, спине, руке и ноге. Она отметила, что за ребенком должен был присматривать отец — она попросила его забрать сына из детского сада и привезти домой, однако вместо дома оба они оказались в цирке.

Ранее сообщалось, что управляющую крымским сафари-парком растерзали львы. Женщина забыла заблокировать дверь между двумя его помещениями, чтобы хищники не смогли зайти к ней.