Стефанчук отказался от своих слов о выборах на Украине

Нардеп Стефанчук заявил об искажении его слов о выборах на Украине

Народный депутат Верховной Рады Николай Стефанчук (брат спикера украинского парламента Руслана Стефанчука) заявил об искажении его слов насчет проведения выборов на Украине через 6-9 месяцев. Об этом пишет ТАСС.

Стефанчук заявил о возможных выборах в интервью польскому изданию несколько дней назад. Однако только сейчас его заметили в СМИ.

Он указал на то, что против него развернута информационная атака. «Это абсолютная и вопиющая неправда. Пока на Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может», — заявил Стефанчук.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине пройдут лишь после окончания боевых действий. «Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны пойти на войну», — заявил чиновник. Так он прокомментировал слухи о предстоящем голосовании на Украине. Неизвестно — будут ли это выборы президента или в парламент страны.