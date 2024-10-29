В Швеции потребовали закрыть российское торговое представительство в стране

В парламенте Швеции потребовали закрыть российское торгпредство в стране

Депутат парламента Швеции Маркус Селин потребовал закрыть расположенное вблизи Стокгольма российское торговое представительство. Об этом говорится в обращении депутата к министру внешней торговли страны Бенджамину Доузе. Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

«Швеция, ЕС и другие страны оказывают Украине финансовую, гуманитарную, военную и юридическую поддержку. В рамках этого ЕС на данный момент ввел 14 пакетов санкций против России, в которых санкции содержат ограничения на импорт и экспорт товаров и услуг в ряде секторов экономики», — пишет Селин.

В то же время Россия сохраняет свое торговое представительство в Лидинге, где здание находится по соседству с посольством Украины. Торговое представительство России входит в структуру Министерства промышленности и торговли России с целью, например, продвижения большего количества российских товаров и услуг на шведский рынок и оказания помощи шведским компаниям, планирующим основать свое предприятие в России и инвестировать в него Маркус Сели член парламента Швеции

В связи с этим депутат спрашивает у правительства, намерено ли оно «предпринять какие-либо инициативы по закрытию российского торгового представительства на Лидинге».

Ранее стало известно, что в 2025 году Швеция намерена приостановить договор о налоговых соглашениях с Россией. Соглашение было приостановлено российской стороной еще в августе. С тех пор позиция Москвы не изменилась, поэтому Швеция приостанавливает договоренности со своей стороны. Однако это не означает, что соглашение расторгается и полностью перестает действовать — в будущем его могут возобновить, объясняло агентство ТАСС.