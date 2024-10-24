Европейская страна приостановит действие договора о двойном налогообложении с Россией

Швеция намерена приостановить договор о двойном налогообложении с РФ в 2025 году

В 2025 году Швеция намерена приостановить договор о налоговых соглашениях с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства европейской страны. Речь идет о конвенции об избежании двойного налогообложения.

Это соглашение было приостановлено российской стороной еще в августе. С тех пор позиция Москвы не изменилась, так что Швеция приостанавливает договоренности со своей стороны. Однако это не означает, что соглашение расторгается и полностью перестает действовать. В будущем его могут возобновить, указывает ТАСС.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США уведомило Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения, подписанного в Вашингтоне в 1992 году. А договоры российского правительства с кабминами Латвии и Дании об избежании двойного налогообложения перестали действовать с 1 января 2024 года.