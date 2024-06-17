США решили приостановить соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

Министерство финансов США уведомило Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения, подписанного в Вашингтоне в 1992 году, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что приостановка договора вступит в силу с 16 августа 2024 года и продолжится до момента, пока страны не примут решения о его дальнейшей судьбе.

«Данное действие является ответом на уведомление Российской Федерации от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции и протокола», — заявили в американском Минфине.

Ранее стало известно, что договоры российского правительства с кабминами Латвии и Дании об избежании двойного налогообложения перестали действовать с 1 января 2024 года.