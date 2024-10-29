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14:19, 29 октября 2024Россия

Украинский беспилотник сбит в небе над Крымом

Минобороны: украинский дрон сбит над Черным морем неподалеку от Крыма

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский дрон сбит над Черным морем неподалеку от Крыма. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны отметили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа — такие летательные аппараты могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

29 октября беспилотник впервые атаковал Чечню. Целью дрона стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал не оставить атаку без ответа. «Они нас "укусили", мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — сказал он.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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